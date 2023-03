Johnny Depp cambia vita dopo il divorzio da Amber Heard

Leggi su dilei

(Di sabato 25 marzo 2023) Per Johhnyil 2022 è stato un anno difficile, di quelli talmente duri che sembrano durare un secolo. Neanche a dirlo, ci riferiamo aldache si è trasformato in un evento legale (e mediatico) quasi senza precedenti, con tanto di dirette streaming seguite da mezzo mondo. Abituato per com’è ai riflettori verrebbe da pensare che in fondo non sia stato uno sforzo esorbitante sopportare tutto questo clamore, ma c’è un limite anche per uno degli uomini più sexy di Hollywood che, infine, ha deciso di dare una svolta alla propriaile si trasferisce Cosa ci fa il “pirata” più amato del cinema nella caratteristica campagna inglese? Sembra ...