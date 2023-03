John Wick: Keanu Reeves ha "aperto la testa di un uomo" per errore durante un incidente sul set (Di sabato 25 marzo 2023) Keanu Reeves ha passato in rassegna i (pochi, per fortuna) incidenti occorsi sul set della saga di John Wick, il cui quarto capitolo è nei cinema italiani dal 23 aprile. Keanu Reeves ha rivelato in una nuova intervista con ComicBook.com che una volta ha aperto la testa di un uomo per sbaglio durante una scena acrobatica andata male mentre girava uno dei film della saga di John Wick. Reeves ha al suo attivo quattro film del franchise l'ultimo dei quali, John Wick, è nei cinema italiani da ieri. La saga action ad altissima tensione gli ha richiesto di fare acrobazie folli che coinvolgono auto in corsa, nunchaku, spade e altro ancora. ... Leggi su movieplayer (Di sabato 25 marzo 2023)ha passato in rassegna i (pochi, per fortuna) incidenti occorsi sul set della saga di, il cui quarto capitolo è nei cinema italiani dal 23 aprile.ha rivelato in una nuova intervista con ComicBook.com che una volta haladi unper sbagliouna scena acrobatica andata male mentre girava uno dei film della saga diha al suo attivo quattro film del franchise l'ultimo dei quali,, è nei cinema italiani da ieri. La saga action ad altissima tensione gli ha richiesto di fare acrobazie folli che coinvolgono auto in corsa, nunchaku, spade e altro ancora. ...

