“John Wick 4” | torna l' epopea action con Keanu Reeves

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : É morto Lance Reddick Il corpo dell'attore, celebre per il suo ruolo in The Wire e per aver recitato in John Wick,… - Idonotcombdolls : John Wick 4 rappresenta la piena maturità di un franchise nato quasi per caso, che dal revenge movie si è mosso a p… - PlayStationBit : Una direzione artistica di tutto rispetto per il film di #GhostofTsushima. Appena dopo la fine della serie TV di… - Max_Stirling : Che cazzo ci fa Riccardo Scamarcio in John Wick 2? Ma siamo pazzi? - chiarapucci11 : @pineapplesclub Io domani john wick x keanu ?? -

In occasione della presentazione in anteprima al South by Southwest Film Festival, Keanu Reeves e Chad Stahelski , rispettivamente protagonista e regista/produttore di4 ( LEGGI LA RECENSIONE ) hanno discusso col pubblico presente del finale del nuovo capitolo della saga action, da pochi giorni nelle sale. Ovviamente non proseguite la lettura se non avete ...Chad Stahelski, regista della quadrilogia di, si lascia sfuggire il suo dream casting per il franchise con Keanu ...Marco Giusti per Dagospia4 Senza partita, il venerdì sera '4' di Chad Stahelski con Keanu Reeves, incredibile ultimo capitolo della saga di killer che si ammazzano in ogni modo possibile rispettando certi ...

John Wick 4, uscito in settimana al cinema. L’apparente conclusione della saga se la prende comoda, cucinandosi i fan del genere per ben 169 minuti. Gli ingredienti sono quelli dei film precedenti, ...Chad Stahelski, direttore del film sullo spettro di Tsushima, è stato intervistato dai colleghi di IGN in merito all’uscita di John Wick 4. Tra le varie domande poste, una in particolare riguardava ...