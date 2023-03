Jerry Calà parla dopo l’infarto: “non ho mai pensato di morire” (Di sabato 25 marzo 2023) . Ecco cosa ha raccontato in una intervista al Corriere della Sera Jerry Calà, in una recente intervista al Corriere della Sera, ha raccontato il suo recente malore e la paura provata. Dice Calà: «Lo spavento è stato fortissimo, inutile che ce lo nascondiamo. Anche perché se non ti è mai capitato non è che lo riconosci immediatamente. La prima sensazione è quella di un’indigestione e con questo ragionamento stavo perdendo un po’ di tempo. Ero da solo in hotel, avevo cenato in camera e ho iniziato a sentire un dolore al petto abbastanza forte. Siccome venivo da una settimana di riprese in esterni in Molise, dove abbiamo preso un sacco di freddo, mi son detto “sarà quello, o il cibo”. Poi questo dolore si è fatto più forte ed è stato accompagnato da sudori freddi pazzeschi, quindi ho chiamato il 118: in pochissimo tempo sono arrivati in ... Leggi su 361magazine (Di sabato 25 marzo 2023) . Ecco cosa ha raccontato in una intervista al Corriere della Sera, in una recente intervista al Corriere della Sera, ha raccontato il suo recente malore e la paura provata. Dice: «Lo spavento è stato fortissimo, inutile che ce lo nascondiamo. Anche perché se non ti è mai capitato non è che lo riconosci immediatamente. La prima sensazione è quella di un’indigestione e con questo ragionamento stavo perdendo un po’ di tempo. Ero da solo in hotel, avevo cenato in camera e ho iniziato a sentire un dolore al petto abbastanza forte. Siccome venivo da una settimana di riprese in esterni in Molise, dove abbiamo preso un sacco di freddo, mi son detto “sarà quello, o il cibo”. Poi questo dolore si è fatto più forte ed è stato accompagnato da sudori freddi pazzeschi, quindi ho chiamato il 118: in pochissimo tempo sono arrivati in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Jerry Calà è stato colpito da malore, operato a Napoli. Il suo entourage fa sapere che è in buoni condizioni #ANSA - sebmes : Caro Jerry Calà, non farci caso: i #novax non ce l’hanno con te ma con tutti noi. Tra cent’anni diranno: “Avete vi… - 361_magazine : Jerry Calà parla dopo l'infarto: 'non ho mai pensato di morire' - Profilo3Marco : RT @Corriere: Jerry Calà dopo l’infarto: «Adesso mi riposerò guardando i cantieri. Non ho mai pensato di morire» - babvis : Grazie @JerryCala che mi ha raccontato come sta sul @Corriere -

