Jerry Calà parla dopo l’infarto: “Forte dolore e sudori freddi, pensavo di aver mangiato troppo invece era un attacco di cuore” (Di sabato 25 marzo 2023) Pensava fosse una congestione e invece era un infarto. È lo stesso Jerry Calà a ripercorrere i drammatici momenti vissuti una settimana fa quando è stato ricoverato ed operato d’urgenza per un infarto. Lo ha fatto intervenendo ai microfoni di “Pomeriggio Cinque” e poi, ancora, in un’intervista al Messaggero: nei giorni scorsi è stato infatti dimesso dalla clinica di Napoli (dove si trovava per girare un nuovo film, ndr) e adesso si trova nella sua casa di Verona dove sta trascorrendo la convalescenza dopo l’applicazione di uno stent coronarico. “Alla fine della giornata, concluse le riprese, ho mangiato da solo nella mia camera d’hotel. Avevo appena finito di mangiare – ha raccontato l’attore -, subito dopo mentre ero davanti alla tv ho iniziato a sentire un dolore ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 marzo 2023) Pensava fosse una congestione eera un infarto. È lo stessoa ripercorrere i drammatici momenti vissuti una settimana fa quando è stato ricoverato ed operato d’urgenza per un infarto. Lo ha fatto intervenendo ai microfoni di “Pomeriggio Cinque” e poi, ancora, in un’intervista al Messaggero: nei giorni scorsi è stato infatti dimesso dalla clinica di Napoli (dove si trovava per girare un nuovo film, ndr) e adesso si trova nella sua casa di Verona dove sta trascorrendo la convalescenzal’applicazione di uno stent coronarico. “Alla fine della giornata, concluse le riprese, hoda solo nella mia camera d’hotel. Avevo appena finito di mangiare – ha raccontato l’attore -, subitomentre ero davanti alla tv ho iniziato a sentire un...

