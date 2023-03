Jerry Calà e il racconto dopo l’infarto: “Un dolore forte, poi sudori freddi. Mi hanno salvato la vita” (Di sabato 25 marzo 2023) Il peggio per fortuna è passato e ora Jerry Calà può raccontare i giorni difficili che ha vissuto, dopo che un infarto lo ha costretto ad un immediato ricovero in ospedale. L’attore 71enne è tornato a casa, dopo il malore che lo ha colpito la scorsa settimana mentre si trovava a Napoli, dove stava girando il suo ultimo film. Calà è intervenuto telefonicamente a Pomeriggio 5 e ha rassicurato i fan sul suo stato di salute: “Per fortuna mi hanno salvato la vita”. Al comico è stato applicato uno stent coronarico e ora dovrà osservare un periodo di riposo. “Avevo appena finito di mangiare, subito dopo mentre ero davanti alla tv ho iniziato a sentire un dolore forte, che non avevo mai sentito, poi ... Leggi su tpi (Di sabato 25 marzo 2023) Il peggio per fortuna è passato e orapuò raccontare i giorni difficili che ha vissuto,che un infarto lo ha costretto ad un immediato ricovero in ospedale. L’attore 71enne è tornato a casa,il malore che lo ha colpito la scorsa settimana mentre si trovava a Napoli, dove stava girando il suo ultimo film.è intervenuto telefonicamente a Pomeriggio 5 e ha rassicurato i fan sul suo stato di salute: “Per fortuna mila”. Al comico è stato applicato uno stent coronarico e ora dovrà osservare un periodo di riposo. “Avevo appena finito di mangiare, subitomentre ero davanti alla tv ho iniziato a sentire un, che non avevo mai sentito, poi ...

