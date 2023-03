(Di sabato 25 marzo 2023) Le parole di Christiansull’attacco della nazionalena: «Scamacca? Prima deve giocare titolare al West Ham» Dalla Bobo TV Christianha parlato della nazionalena, in particolare della situazione del parco attaccanti. Di seguito le sue parole. «fa la differenza in maniera forte. Purel’abbiamo visto fare la differenza con tecnica e qualità vera. Scamacca? Prima deve giocare titolare al West Ham». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : Italia, Vieri: «Chiesa e Raspadori decisivi. E Scamacca…» - loof_78 : Bobo Vieri: 'Ho visto il primo tempo dell'Italia, ha giocato malissimo, poi ho chiuso e mi son visto la serie tv Scandal'. Numero uno. ?? - Fiorentinanews : #Vieri: 'Dopo il #Napoli, la #Fiorentina gioca il miglior calcio in Italia' - VIDEO - stefano7_82 : @angelo_forgione @Chiariello_CS Il vero problema in Italia è che anche le squadre primavera sono piene di stranieri… - musagete10 : Che poi il problema non è Retegui in sè. Il vero problema è che abbiamo dovuto convincere un attaccante argentino a… -

La 'Bobo TV' arriva a Napoli. Gli ex nazionali italiani Christian, Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola saranno al Teatro Troisi di Fuorigrotta il ...scorsi in città in occasione di...Mateo Retegui , è il nome più chiacchierato del momento invisto il gol all'esordio nella sconfitta interna contro l'Inghilterra. Come scrive il ...anche in una diretta Instagram con Bobo, ......e l'idolo del toro Fabrizio Poletti, fino alle figure familiari più strette, figlia e nipoti. Il risultato è un ritratto intimo. E, perché no, un amarcord (e a tratti un'analisi) dell'...

Vieri: “Italia, 1° tempo male: volevo spaccare il tablet! Non so se Retegui…” fcinter1908

Dalla Bobo TV Christian Vieri ha parlato della nazionale italiana, in particolare della situazione del parco attaccanti. Di seguito le sue parole. «Chiesa fa la differenza in maniera forte. Pure ...Gli ex nazionali italiani Christian Vieri, Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola ... nei giorni scorsi in città in occasione di Italia-Inghilterra: "Il 2 e il 3 giugno saremo al Teatro Troisi a ...