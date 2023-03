Italia U21, il bomber è Mulattieri (Di sabato 25 marzo 2023) Se c’è un’Italia che fatica, ce n’è un’altra che invece mette in mostra i suoi talenti: in Under 21 Nicolato ha trovato anche il suo bomber Se c’è un’Italia che fatica, ce n’è un’altra che invece mette in mostra i suoi talenti: in Under 21 Nicolato ha trovato anche il suo bomber, Mulattieri. La sua doppietta di ieri contro la Serbia ha regalato la vittoria agli azzurrini. L’attaccante del Frosinone, ma di proprietà dell’Inter, sta facendo un’ottima stagione in Serie B. Nel futuro potrebbe esserci la Serie A. Lo scrive Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 marzo 2023) Se c’è un’che fatica, ce n’è un’altra che invece mette in mostra i suoi talenti: in Under 21 Nicolato ha trovato anche il suoSe c’è un’che fatica, ce n’è un’altra che invece mette in mostra i suoi talenti: in Under 21 Nicolato ha trovato anche il suo. La sua doppietta di ieri contro la Serbia ha regalato la vittoria agli azzurrini. L’attaccante del Frosinone, ma di proprietà dell’Inter, sta facendo un’ottima stagione in Serie B. Nel futuro potrebbe esserci la Serie A. Lo scrive Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... donnie_darko82 : RT @LucaHoganC: Vi ricordo che Aster Vranckx gioca ancora in U21 belga, non convocato nella nazionale maggiore, ma per voi deve essere tito… - infoitsport : Italia U21, Mulattieri: 'Che emozione segnare per la Nazionale' - infoitsport : Calcio, l’Italia U21 convince e supera 2-0 la Serbia in amichevole trascinata da Mulattieri - EriErvinsadiku : RT @LucaHoganC: Vi ricordo che Aster Vranckx gioca ancora in U21 belga, non convocato nella nazionale maggiore, ma per voi deve essere tito… - Profilo3Marco : RT @CorSport: ?? LIVE ???? #Serbia-#Italia U21 ?? Seguila in diretta! -

Mulattieri (U21): "Che emozione segnare per l'Italia" Lo afferma l'attaccante dell'Italia U21, Samuele Mulattieri, al termine dell'incontro amichevole vinto dagli azzurrini per 2 - 0 a Backa Topola contro i pari categoria della Serbia grazie ad una sua ... Calcio: Nicolato promuove Mulattieri "trova sempre la zampata" Lo afferma il ct dell'Italia U21, Paolo Nicolato, al termine dell'incontro amichevole vinto dagli azzurrini per 2 - 0 a Backa Topola contro i pari categoria della Serbia. "Mulattieri Riesce sempre a ... Mulattieri (U21): 'Che emozione segnare per l'Italia' Lo afferma l'attaccante dell'Italia U21, Samuele Mulattieri, al termine dell'incontro amichevole vinto dagli azzurrini per 2 - 0 a Backa Topola contro i pari categoria della Serbia grazie ad una sua ... Lo afferma l'attaccante dell', Samuele Mulattieri, al termine dell'incontro amichevole vinto dagli azzurrini per 2 - 0 a Backa Topola contro i pari categoria della Serbia grazie ad una sua ...Lo afferma il ct dell', Paolo Nicolato, al termine dell'incontro amichevole vinto dagli azzurrini per 2 - 0 a Backa Topola contro i pari categoria della Serbia. "Mulattieri Riesce sempre a ...Lo afferma l'attaccante dell', Samuele Mulattieri, al termine dell'incontro amichevole vinto dagli azzurrini per 2 - 0 a Backa Topola contro i pari categoria della Serbia grazie ad una sua ... Serbia U21-Italia U21 0-2, rivivi la diretta: decide Mulattieri Corriere dello Sport Italia U21, Mulattieri: "Che emozione segnare per la Nazionale" Buona la prestazione di Alessandro Zanoli, il terzino di proprietà del Napoli in prestito alla Sampdoria è entrato all'inizio del secondo tempo al posto di Gallo. TuttoNapoli.net foto di… Leggi ... Serbia-Italia U21, pagelle: Baldanzi esordio da incorniciare, calamita Esposito Edizione digitale · Serbia-Italia U21, pagelle: Baldanzi esordio da incorniciare, calamita Esposito · Caprile 6 Attivo solo per due prese alte su Ratkov. Sorrentino (41’ st) ng . · Prima pagina di ... Buona la prestazione di Alessandro Zanoli, il terzino di proprietà del Napoli in prestito alla Sampdoria è entrato all'inizio del secondo tempo al posto di Gallo. TuttoNapoli.net foto di… Leggi ...Edizione digitale · Serbia-Italia U21, pagelle: Baldanzi esordio da incorniciare, calamita Esposito · Caprile 6 Attivo solo per due prese alte su Ratkov. Sorrentino (41’ st) ng . · Prima pagina di ...