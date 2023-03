Italia, Mancini pensa a Retegui ancora titolare (Di sabato 25 marzo 2023) L’Italia tornerà in campo contro Malta nella serata di domani per la seconda partita di qualificazione e Mancini pensa a Retegui ancora titolare L’Italia tornerà in campo contro Malta nella serata di domani per la seconda partita di qualificazione e Mancini pensa a Retegui ancora titolare. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Ct potrebbe effettuare qualche cambio per assistere meglio l’oriundo in zona offensiva. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 marzo 2023) L’tornerà in campo contro Malta nella serata di domani per la seconda partita di qualificazione eL’tornerà in campo contro Malta nella serata di domani per la seconda partita di qualificazione e. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Ct potrebbe effettuare qualche cambio per assistere meglio l’oriundo in zona offensiva. L'articolo proviene da Calcio News 24.

