Italia in argento e bronzo ai campionati di pattinaggio

(Di sabato 25 marzo 2023) AGI - È di due medaglie il bottino dell'aimondiali didi figura che si sono conclusi a Saitama in Giappone. A conquistare l'nella danza, Charlene Guignard e Marco Fabbri, e ilnelle coppie d'artistico, Sara Conti e Nicolò Macii. Il movimento azzurro delle nobili lame del ghiaccio è ritornato sul podio a una rassegna iridata dopo nove anni. Il podio di Conti-Macii è il primo di sempre per un tandemno ai Mondiali. Nell'ultima gara dell'evento svoltosi alla 'Saitama Super Arena', il padrone di casa Shoma Uno si è confermato campione del mondo con 301.14 punti al termine di un programma libero di alto livello anche se non privo di errori.al sudcoreano Junhwan Cha (296.03),allo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaTeam_it : ARGENTO DA BRIVIDI ?? Charlène Guignard e Marco Fabbri sono secondi nella danza ai Mondiali di pattinaggio di figur… - Agenzia_Ansa : Irma Testa è d'oro. L'azzurra ha battuto la kazaka Karina Ibragimova nella finale della categoria dei 57 kg dei Mon… - poliziadistato : Sono di marca #Fiammeoro ??????? le 2 medaglie vinte dall'Italia ???? ai Campionati del mondo ?? elite di #pugilato femm… - meigrana : @ettoreavanzini Sostanzialmente lo sarebbe diventata ovunque. Maurizia Cacciatori : Bronzo Europei Italia 1999 Arg… - giocarmon : Italiano Vendo 500 Lire di Argento del 1965 dell'Italia - Dante Alighieri - FDC English For Sale 500 Lire of Silve… -

... presentando i propri lavori in numerose ed importanti sedi sia inche in Europa conseguendo ... L'e la foglia oro come suggerisce la definizione, sono la materia entro cui l'artista ...... responsabile delle relazioni istituzionali di Novartis, che ha promosso Mudimed ( www. oltre a ex voto, oggetti e monete in oro e. Un evento, quello dei "bronzi di San Casciano," è ......Coppa generale da parte di Dominik Fischnaller per un ritorno della sfera di cristallo in... Nello skeleton non ci sono stati podi in Coppa ma l'iridato di Amedeo Bagnis è risultato ...

Italia in argento e bronzo ai campionati di pattinaggio AGI - Agenzia Italia

Gabriel García Marquez batte Cervantes: il colombiano autore di Cento Anni di Solitudine e premio Nobel 1982 e' lo scrittore in lingua spagnola più tradotto nel ventunesimo secolo. (ANSA) ...Dopo le prime due partite giocate con la Nazionale italiana , con tanto di gol a Inghilterra e Malta ... (Fcinternews.it) Se ne è parlato anche su altri giornali L’argentino, Mateo Retegui, scelto ...