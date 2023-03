Italia in argento e bronzo ai campionati di pattinaggio

(Di sabato 25 marzo 2023) AGI - È di due medaglie il bottino dell'aimondiali didi figura che si sono conclusi a Saitama in Giappone. A conquistare l'nella danza, Charlene Guignard e Marco Fabbri, e ilnelle coppie d'artistico, Sara Conti e Nicolò Macii. Il movimento azzurro delle nobili lame del ghiaccio è ritornato sul podio a una rassegna iridata dopo nove anni. Il podio di Conti-Macii è il primo di sempre per un tandemno ai Mondiali. Nell'ultima gara dell'evento svoltosi alla 'Saitama Super Arena', il padrone di casa Shoma Uno si è confermato campione del mondo con 301.14 punti al termine di un programma libero di alto livello anche se non privo di errori.al sudcoreano Junhwan Cha (296.03),allo ...

Si concluderà oggi un Mondiale femminile di boxe splendido per i colori azzurri. In questi giorni di incontri a Nuova Delhi (India) la nazionale italiana ha infatti regalato grandi emozioni e ha conqu ...