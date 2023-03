Israele nel caos | ?paese bloccato | chiudono le ambasciate Governo Netanyahu in bilico

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : Israele, migliaia in piazza contro la riforma della giustizia. Il ministro della Difesa avvisa Netanyahu: “Fermiamo… - Agenzia_Ansa : Notte di proteste in Israele dopo il licenziamento del ministro della difesa Yoav Gallant, reo di aver chiesto il f… - AmbAlonBar : L'Histadrùt, il maggiore sindacato israeliano, ha dato indicazione di scioperare a tutti i dipendenti governativi,… - lindipende : ???? Ormai da 12 settimane consecutive proseguono le proteste in Israele contro la riforma della Giustizia promossa d… - anna36505515 : RT @AmbAlonBar: L'Histadrùt, il maggiore sindacato israeliano, ha dato indicazione di scioperare a tutti i dipendenti governativi, incluse… -

Il sindacato nazionale Histadrut ha dato indicazione a tutti i dipendenti del governo di scioperare, comprese tutte le missioni diplomatiche israeliane nel mondo. Lo scrive il Times of Israel. Un portavoce dell'ambasciata israeliana negli Stati Uniti conferma che la sede è stata chiusa fino a nuovo avviso. E anche l'ambasciata israeliana a Roma. Nel Paese, frattanto, decine di sindaci e presidenti di consigli regionali hanno annunciato l'adesione.

Israele: Netanyahu verso stop a riforma giustizia, il governo vacilla. Paese bloccato, voli fermi Il Sole 24 ORE

Nel Paese, frattanto, decine di sindaci e presidenti di consigli ... generale in tutto il Paese se Netanyahu non formerà quella riforma. LEGGI ANCHE > Israele, Netanyahu licenzia ministro Difesa ...Il presidente israeliano Isaac Herzog ha chiesto di fermare la controversa riforma giudiziaria dopo le massicce proteste. "Per il bene dell'unità del popolo israeliano, per il bene della… Leggi ...