Israele nel caos:?paese bloccato, chiudono ambasciate e Borsa. La destra accetta di congelare la riforma (Di sabato 25 marzo 2023) Silurato il ministro della Difesa, stretto alleato del premier che sabato sera aveva lanciato un appello per chiedere il ritiro della riforma

LaStampa : Israele, migliaia in piazza contro la riforma della giustizia. Il ministro della Difesa avvisa Netanyahu: "Fermiamo… - IsraelinItaly : L'Histadrùt, il maggiore sindacato israeliano, ha dato indicazione di scioperare a tutti i dipendenti governativi,… - fattoquotidiano : Israele, la diretta – Proteste e scioperi per la riforma della giustizia: Netanyahu verso lo stop. Ma è scontro nel… - GiorgioPiborgo : @Gianl1974 Se è per questo anche il solo Israele, nel suo piccolo, possiede armi nucleari tali da distruggere qual… - bettasanlazzaro : RT @sole24ore: ?? #Israele nel #caos:?paese bloccato, chiudono ambasciate e Borsa. Governo #Netanyahu in bilico: