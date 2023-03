Israele nel caos, congelata riforma giustizia. Netanyahu:?«Non voglio spaccare il Paese» (Di sabato 25 marzo 2023) Silurato il ministro della Difesa, stretto alleato del premier che sabato sera aveva lanciato un appello per chiedere il ritiro della riforma Leggi su ilsole24ore (Di sabato 25 marzo 2023) Silurato il ministro della Difesa, stretto alleato del premier che sabato sera aveva lanciato un appello per chiedere il ritiro della

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Notte di proteste in Israele dopo il licenziamento del ministro della difesa Yoav Gallant, reo di aver chiesto il f… - sole24ore : ?? #Israele nel #caos:?paese bloccato, chiudono ambasciate e Borsa. Governo #Netanyahu in bilico:… - LaStampa : Israele, migliaia in piazza contro la riforma della giustizia. Il ministro della Difesa avvisa Netanyahu: “Fermiamo… - etiamomnes : @GSaletnich @PierluigiBattis Israele è nato nel e col laicismo. Il sionismo nasce laico e socialista. - CapoOrsoInPiedi : Israele non è uno stato ebraico Gli ebrei non sono una nazionalità Il giudaismo è un antico collettivo religioso. I… -