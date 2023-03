Israele, ministro Difesa chiede di fermare la riforma della giustizia di Netanyahu. «Pericolo per la sicurezza nazionale» (Di sabato 25 marzo 2023) Drammatico appello del ministro della Difesa, stretto alleato di Netanyahu, che chiede il ritiro della contestata riforma e denuncia spaccature all’interno delle forze armate israeliane Leggi su ilsole24ore (Di sabato 25 marzo 2023) Drammatico appello del, stretto alleato di, cheil ritirocontestatae denuncia spaccature all’interno delle forze armate israeliane

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : Israele, migliaia in piazza contro la riforma della giustizia. Il ministro della Difesa avvisa Netanyahu: “Fermiamo… - Tg3web : Il dodicesimo sabato consecutivo di proteste nelle strade di Tel Aviv apre una settimana decisiva per l'approvazion… - putino : #Israele ???? : il Ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant, ha richiesto al governo di fermare temporaneamente… - FGuardiella : Israele, ministro Difesa chiede di fermare la riforma della giustizia di Netanyahu. «Pericolo per la sicurezza nazi… - Civetta46262114 : RT @LaStampa: Israele, migliaia in piazza contro la riforma della giustizia. Il ministro della Difesa avvisa Netanyahu: “Fermiamoci, la rab… -