Israele | governo Netanyahu spaccato Anche il ministro della Difesa contro la riforma della giustizia | «Va fermata» Migliaia in piazza – I video

In più di 200mila persone protestano a Tel Aviv contro la riforma della giustizia del governo israeliano in una delle più grandi manifestazione degli ultimi tempi nella capitale. I media locali, tra cui il Jewish News e il The Times of Israel, parlano Anche di decine di Migliaia di manifestanti in circa 150 località di tutto il Paese. «La legge di riforma giudiziaria va fermata, subito», ha detto in un discorso alla Nazione il ministro della Difesa Yoav Gallant, uno dei più stretti alleati del premier Benyamin Netanyahu e il primo dei grandi esponenti del partito del primo ministro, il Likud, a chiedere di fermare il processo di riforma.

