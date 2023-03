Israele, dopo il dodicesimo sabato di proteste due ministri chiedono a Netanyahu di fermare la riforma giudiziaria che lo salva (Di sabato 25 marzo 2023) La legge di riforma giudiziaria che salverebbe il premier israeliano Benyamin Netanyahu dai suoi guai giudiziari “va fermata, subito”. Sia il ministro della Difesa Yoav Gallant sia il titolare dell’agricoltura Avi Dichter hanno chiesto a Netanyahu di stoppare l’iter della riforma contro cui a Tel Aviv si è svolta per il dodicesimo sabato consecutivo una manifestazione molto partecipata. Per tutto il giorno si sono poi susseguite proteste in molti parti del Paese. Circa 1.000 manifestanti, guidati da un gruppo che rappresenta i militari riservisti, hanno inscenato un sit-in sotto casa di Gallant, la cui posizione era stata già rivelata dai media. Secondo i mezzi di informazione e l’opposizione la riforma è ad personam oltre al fatto che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 marzo 2023) La legge diche salverebbe il premier israeliano Benyamindai suoi guai giudiziari “va fermata, subito”. Sia il ministro della Difesa Yoav Gallant sia il titolare dell’agricoltura Avi Dichter hanno chiesto adi stoppare l’iter dellacontro cui a Tel Aviv si è svolta per ilconsecutivo una manifestazione molto partecipata. Per tutto il giorno si sono poi susseguitein molti parti del Paese. Circa 1.000 manifestanti, guidati da un gruppo che rappresenta i militari riservisti, hanno inscenato un sit-in sotto casa di Gallant, la cui posizione era stata già rivelata dai media. Secondo i mezzi di informazione e l’opposizione laè ad personam oltre al fatto che ...

