Irma Testa medaglia d' oro ai Mondiali di boxe | battuta in finale ?la kazaka Ibragimova

(Di sabato 25 marzo 2023) Ora Istanbul, dove aveva perso l'oro in, non conta più.si è rifatta eccome: nelladidella categoria dei 57 kg deidonne in corso a New...

campionessa ai Mondiali Elite femminili in India. Non c'è stata praticamente mai gara a New Dheli. 5 a 0, decisione unanime, nessuna chance per la kazaka Karina Ibragimova. Campionessa del ...medaglia d'oro ai mondiali di Boxe femminile. Una strepitosabatte 5 a 0 la sfidante kazaka e ai aggiudica il gradino più alto del podio ai mondiali di Nuova Delhi. Un cammino netto ...Leggi anche Patrizio VS Oliva, il pugile napoletano che ha vinto tutto torna a teatro: 'Ero pronto a morire per il Mondiale'prende a pugni l'omofobia: 'Fare coming out è ancora un tabù, ...

LIVE Irma Testa-Ibragimova, Finale Mondiali boxe 2023 in DIRETTA: Chaarabi argento, ora c’è la campana OA Sport

Ora Istanbul, dove aveva perso l'oro in finale, non conta più. Irma Testa si è rifatta eccome: nella finale di boxe della categoria dei 57 kg dei Mondiali donne in corso a New Delhi, l'azzurra ha ...A conquistarla è Irma Testa nella categoria 57 kg. L’azzurra ha sconfitto in finale la kazaka Ibragimova con un netto 5-0.