Irma Testa | il maestro Zurlo e quell' oblò da cui vide la sua ' batterflài' volare

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : IRMA SEI CAMPIONESSA DEL MONDO ???????? L'azzurra vince l'incontro con la kazaka Karina Ibragimova con una decisione u… - fanpage : Grandissima Irma Testa! La 25enne di Torre Annunziata ha vinto la medaglia d'oro ai Mondiali di boxe in corso a Nuo… - Agenzia_Ansa : Irma Testa è d'oro. L'azzurra ha battuto la kazaka Karina Ibragimova nella finale della categoria dei 57 kg dei Mon… - ilPostSport : RT @ilpost: Irma Testa ha vinto la medaglia d’oro ai Mondiali femminili di pugilato - gabbrioski : RT @Agenzia_Ansa: Irma Testa è d'oro. L'azzurra ha battuto la kazaka Karina Ibragimova nella finale della categoria dei 57 kg dei Mondiali… -

Al primo piano, sopra la palestra, c'è un oblò: è da lì che il maestro Lucio Zurlo ha visto passare le storie dei ragazzi che strappava alla strada, da lì che ha indovinato per ciascuno di loro l'...AGI -è la nuova campionessa del mondo di boxe femminile nella categoria dei 57 chilogrammi ( pesi piuma ). La 25enne boxeuse campana, nata a Torre Annunziata il 28 dicembre 1997, atleta delle ...trionfa ai Mondiali di boxe 2023 in India. L'azzurra, 25 anni di Torre Annunziata, conquista la medaglia d'oro nella categoria 57 kg superando in finale, ai punti (5 - 0), la kazaka Karina ...

Boxe, Irma Testa vince l'oro ai Mondiali: lei pazza di gioia alla proclamazione Corriere TV

