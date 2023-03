Irma ' Butterfly' Testa su tetto del mondo

Leggi su agi

(Di sabato 25 marzo 2023) AGI -è la nuova campionessa deldi boxe femminile nella categoria dei 57 chilogrammi (pesi piuma). La 25enne boxeuse campana, nata a Torre Annunziata il 28 dicembre 1997, atleta delle Fiamme Oro da giugno 2015, attuale campionessa continentale e medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020, si è imposta ai punti sulla kazaka Karina Ibragimova, ottenendo così il suo primo titolo iridato in carriera sul ring di Nuova Delhi. Malgrado il nome che riporta a un grande film del 1963 diretto da Billy Wilder con protagonisti Jack Lemmon e Shirley MacLaine, la campionessa è 'dolce' solo fuori da ring. Sul quadrato dove incrocia i guantoni con le sue pari-peso, invece, è una belva. E ne sa qualcosa la kazaka Ibraginova sconfitta oggi in India., nata in una terra che negli ultimi ...