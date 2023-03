Irlanda del Nord-Finlandia – ultime notizie e possibili formazioni (Di sabato 25 marzo 2023) Domenica 26 marzo sera l’Irlanda del Nord ospiterà la Finlandia, cercando di ottenere una vittoria fondamentale per la qualificazione a Euro 2024. Mentre la squadra di casa ha superato San Marino all’inizio della settimana, la Finlandia è stata sconfitta dalla Danimarca, favorita del Gruppo H. Il calcio di inizio di Irlanda del Nord-Finlandia è previsto alle 20:45 Anteprima della partita Irlanda del Nord-Finlandia a che punto sono le due squadre Irlanda del Nord Per quanto riguarda i calendari ideali per le prime partite in carica, una trasferta a San Marino è tra le più favorevoli e Michael O’Neill e l’Irlanda del Nord ne hanno ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 25 marzo 2023) Domenica 26 marzo sera l’delospiterà la, cercando di ottenere una vittoria fondamentale per la qualificazione a Euro 2024. Mentre la squadra di casa ha superato San Marino all’inizio della settimana, laè stata sconfitta dalla Danimarca, favorita del Gruppo H. Il calcio di inizio didelè previsto alle 20:45 Anteprima della partitadela che punto sono le due squadredelPer quanto riguarda i calendari ideali per le prime partite in carica, una trasferta a San Marino è tra le più favorevoli e Michael O’Neill e l’delne hanno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MaxxGhe : 25/03/1971. Nasce in Irlanda del Nord MICHAEL McKEEGAN, bassista dei THERAPY?, 'la più grande piccola band del mond… - FabrizioFERRARl : @MaureenDlny Ti rinfresco la memoria: pur avendo allenato top club non ha mai superato i Quarti di #ChampionsLeague… - AleGnocchi : RT @co1onne11i: Accadono cose strane alla BBC; cose mai successe prima. Dall'Irlanda del Nord al Ruanda, dai Radiohead a Lineker, tutto par… - BGolenska : RT @eudeleg_rome: DOMANI! La proiezione speciale di ???? 'Dating Amber' di @david_freyne all'???? #EUFILMFESTIVAL di ????San Marino sarà ospitat… - walterino70 : @HollandGaeth @liviozeta929 @VillageGreen967 Pat Jennings, grandissimo portiere dell'Irlanda del Nord. E al ritorno… -