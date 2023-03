Inter Women, finito il sogno Champions! Vince la Juventus di mano (Di sabato 25 marzo 2023) L’Inter Women perde con il risultato di 3-1 contro la Juventus, decisiva la rete di mano nel primo tempo di Linda Sembrant e le altre due di Gunnarsdottir e Bonansea. Si conclude così il sogno Champions League. FINE – Una vittoria sarebbe servita ad avvicinare la Juventus e la zona Champions League, purtroppo questa non è arrivata. L’Inter Women perde per 3-1 contro le bianconere e non riesce a sfatare il tabù alla quinta sfida stagionale. Risulta decisiva la prima rete viziata da un tocco di braccio di Linda Sembrant. Dopo l’episodio le nerazzurre non reagiscono, non trovano occasioni pericolose e si accasciano ai bassi ritmi imposti dalle avversarie. Nystrom e Beerensteyn sfiorano la rete del raddoppio al minuto 61, ma l’appuntamento con il gol è ... Leggi su inter-news (Di sabato 25 marzo 2023) L’perde con il risultato di 3-1 contro la, decisiva la rete dinel primo tempo di Linda Sembrant e le altre due di Gunnarsdottir e Bonansea. Si conclude così ilChampions League. FINE – Una vittoria sarebbe servita ad avvicinare lae la zona Champions League, purtroppo questa non è arrivata. L’perde per 3-1 contro le bianconere e non riesce a sfatare il tabù alla quinta sfida stagionale. Risulta decisiva la prima rete viziata da un tocco di braccio di Linda Sembrant. Dopo l’episodio le nerazzurre non reagiscono, non trovano occasioni pericolose e si accasciano ai bassi ritmi imposti dalle avversarie. Nystrom e Beerensteyn sfiorano la rete del raddoppio al minuto 61, ma l’appuntamento con il gol è ...

