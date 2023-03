Inter, Skriniar punta la Fiorentina con un occhio alla Juventus: le ultime (Di sabato 25 marzo 2023) Skriniar ancora fermo per infortunio In casa Inter preoccupa la situazione di Milan Skriniar dopo l’infortunio che lo ha costretto a saltare le ultime partite. Il difensore, secondo il Corriere dello Sport, punta alla partita contro la Fiorentina per un impiego part-time, per poi essere pienamente a disposizione nel match di Coppa Italia contro la Juventus. “In vista di un mese punteggiato da nove partite, l’Inter potrebbe in ogni caso lasciare a riposo lo slovacco sabato prossimo per poi averlo al massimo nella semifinale di andata della Coppa Italia. Impiegandolo in quel derby d’Italia che Skriniar ha invece appena saltato in campionato”. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di sabato 25 marzo 2023)ancora fermo per infortunio In casapreoccupa la situazione di Milandopo l’infortunio che lo ha costretto a saltare lepartite. Il difensore, secondo il Corriere dello Sport,partita contro laper un impiego part-time, per poi essere pienamente a disposizione nel match di Coppa Italia contro la. “In vista di un mese punteggiato da nove partite, l’potrebbe in ogni caso lasciare a riposo lo slovacco sabato prossimo per poi averlo al massimo nella semifinale di andata della Coppa Italia. Impiegandolo in quel derby d’Italia cheha invece appena saltato in campionato”. L'articolo proviene damagazine.

