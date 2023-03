Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cicciocalvi_ : Ha visto l'Europa e se n'è innamorato. #Retegui come Will Smith sul taxi giallo che porta verso Bel Air. Occhi sgra… - TuttoHellasVer1 : Gli occhi della serie A su Retegui, ci sono Inter, Milan e Roma - infoitsport : La Serie A ha messo gli occhi su Retegui. Il Messaggero: 'Piace a Inter, Milan e Roma' - RighiGabbo : @EnricoNiente @juventusfc Oramai lo sanno anche i muri che l Inter non ha nemmeno gli occhi per piangere…chi di dov… - CalcioNews24 : L'#Inter guarda in casa #Atalanta per la difesa ?? -

Adesso si guarda intorno e sgrana gli, come Will Smith sul taxi giallo che porta verso Bel Air. L'Europa gli piace e, presto, potrebbe diventare la sua nuova casa. Le parole di papà El Chapa, ...L'dovrà necessariamente guardare anche alla difesa per rinforzarsi e soprattutto dopo la partenza di Skriniar a zero L'dovrà necessariamente guardare anche alla difesa per rinforzarsi e soprattutto dopo la partenza di Skriniar a zero. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri starebbero ...E tante big gli hanno messo gliaddosso: due vittorie con la Juve, il pari imposto all', un approccio tatticamente camaleontico alle gare e quella ventata di novità che ha saputo portare. ...

Inter, occhi puntati su un attaccante ex Barcellona Calciomercato.com

24 mar 2023 - L’altra metà degli Psicologi pubblica l'album solista “Indaco”: “Nasce dall’urgenza di dire altro”.Sul calciatore avevano messo gli occhi alcuni club europei, tra cui la stessa Inter, che secondo diverse fonti si vorrebbe anticipare per l’acquisto del calciatore, come successe per Lautaro Martinez.