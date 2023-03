Inter, lettera al Comune di Milano per fare chiarezza sulla questione stadio (Di sabato 25 marzo 2023) L’Inter scrive al Comune di Milano per avere chiarezza sulla questione nuovo stadio Secondo quanto riportato dalla Repubblica, nei giorni scorsi l’Inter avrebbe inviato una lettera al Comune di Milano per chiedere chiarimenti in merito alla questione stadio. “All’indomani dell’accelerata che il Milan ha dato alla volontà di costruire un suo stadio a La Maura, Sala bacchetta duramente la maggioranza che si oppone ad un impianto nell’area dell’ippodromo. E intanto l’Inter scrive al Comune per capire, ufficialmente, dove si sta andando (…). Nel frattempo l’Inter va avanti con le procedure che ... Leggi su intermagazine (Di sabato 25 marzo 2023) L’scrive aldiper averenuovoSecondo quanto riportato dalla Repubblica, nei giorni scorsi l’avrebbe inviato unaaldiper chiedere chiarimenti in merito alla. “All’indomani dell’accelerata che il Milan ha dato alla volontà di costruire un suoa La Maura, Sala bacchetta duramente la maggioranza che si oppone ad un impianto nell’area dell’ippodromo. E intanto l’scrive alper capire, ufficialmente, dove si sta andando (…). Nel frattempo l’va avanti con le procedure che ...

