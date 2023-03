Inter-Juventus Women, Poule scudetto Serie A Femminile: le ultime (Di sabato 25 marzo 2023) Questo pomeriggio alle 14.30, allo stadio Ernesto Breda, l’Inter ospita le Juventus nella gara valida per la seconda giornata di Poule scudetto della Serie A Femminile. E’ tempo dunque nuovamente del derby d’Italia e ancora resta matematicamente in palio il secondo posto, che garantirebbe l’accesso alla prossima Champions League. Ecco dunque le ultime sulle probabili formazioni e sulla diretta televisiva di Inter-Juventus Women. Il momento dell’Inter Inter Women (Crediti foto: Inter Women Twitter)L’Inter si presenta alla sfida da debuttante in questi playoff scudetto, visto che la scorsa ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 25 marzo 2023) Questo pomeriggio alle 14.30, allo stadio Ernesto Breda, l’ospita lenella gara valida per la seconda giornata didella. E’ tempo dunque nuovamente del derby d’Italia e ancora resta matematicamente in palio il secondo posto, che garantirebbe l’accesso alla prossima Champions League. Ecco dunque lesulle probabili formazioni e sulla diretta televisiva di. Il momento dell’(Crediti foto:Twitter)L’si presenta alla sfida da debuttante in questi playoff, visto che la scorsa ...

