Inter-Juventus Women, pagelle: Karchouni lenta 5, Durante 5.5 (Di sabato 25 marzo 2023) L’Inter Women perde in campionato contro la Juventus con il risultato di 0-2 (vedi report). La squadra di Rita Guarino non può niente di fronte all’avversario più forte e all’ennesimo errore arbitrale in favore delle bianconere (vedi tabellino). FRANCESCA Durante 5.5 – L’uscita sul gol del vantaggio bianconero è un grande errore, poi salva in due occasioni prima su Bonansea poi su Beerensteyn. Sulle altre reti della Juventus non può niente, viene lasciata da sola dalla retroguardia. Inter-Juventus Women, pagelle – DIFESA BEATRIX FORDOS 6 – Il giovane difensore si fa valere, è molto attenta e brava in impostazione. Non soffre la velocità delle avversarie. STEPHANIE VAN DER GRAGT 5 – Anticipa sempre Nystrom, non la fa muovere ed è ... Leggi su inter-news (Di sabato 25 marzo 2023) L’perde in campionato contro lacon il risultato di 0-2 (vedi report). La squadra di Rita Guarino non può niente di fronte all’avversario più forte e all’ennesimo errore arbitrale in favore delle bianconere (vedi tabellino). FRANCESCA5.5 – L’uscita sul gol del vantaggio bianconero è un grande errore, poi salva in due occasioni prima su Bonansea poi su Beerensteyn. Sulle altre reti dellanon può niente, viene lasciata da sola dalla retroguardia.– DIFESA BEATRIX FORDOS 6 – Il giovane difensore si fa valere, è molto attenta e brava in impostazione. Non soffre la velocità delle avversarie. STEPHANIE VAN DER GRAGT 5 – Anticipa sempre Nystrom, non la fa muovere ed è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #InterJuventus, ancora polemiche! Nel campionato femminile #Sembrant segna ma è fallo di mano. L'arbitro convalida… - eurofootcom : ?????? The Derby della Capitale never disappoints. Lazio with a huge 3 points over Roma! Now.... time for Barça-Madr… - ZZiliani : PENSIERINO DEL GIORNO #Rocchi che promuove #Chiffi e il #VAR per il gol con tre falli di mano convalidato alla Juve… - anto6133152272 : RT @Skysurfer72: La Juventus apre finanziamenti per costruire strutture e li estingue in anticipo… poi c’é l’#Inter che rifinanzia il finan… - Inter_1908___ : RT @jrbasket2015: L’#InterWomen riapre la partita con #Chawinga…tranquilli,ci pensa #Bonansea in fuorigioco a riportare sulla doppia distan… -