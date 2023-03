Inter-Juventus Women, le formazioni ufficiali: subito un volto nuovo! (Di sabato 25 marzo 2023) Diramate le formazioni ufficiali di Inter-Juventus Women, prima giornata della Poule Scudetto. In campo subito il neo-acquisto nerazzurro, Eckhoff. Le scelte di Guarino e Montemurro Inter-Juventus Women, le formazioni ufficiali Inter (3-5-2): 22 Durante; 17 Förd?s, 3 Van der Gragt, 19 Alborghetti; 25 Thøgersen, 34 Mihashi, 15 Eckhoff, 5 Karchouni, 13 Merlo; 33 Ajara Njoya, 11 Chawinga. A disposizione: 12 Piazza, 2 Sønstevold, 6 Santi, 7 Marinelli, 9 Polli, 14 Robustellini, 18 Pandini, 20 Simonetti, 29 Kristjánsdóttir. Coach: Rita Guarino. Juventus (4-3-3): 16 Peyraud Magnin; 3 Gama, 32 Sembrant, 23 Salvai, 71 Lenzini; 21 Caruso, 77 Gunnarsdottir, 15 Grosso; 11 ... Leggi su inter-news (Di sabato 25 marzo 2023) Diramate ledi, prima giornata della Poule Scudetto. In campoil neo-acquisto nerazzurro, Eckhoff. Le scelte di Guarino e Montemurro, le(3-5-2): 22 Durante; 17 Förd?s, 3 Van der Gragt, 19 Alborghetti; 25 Thøgersen, 34 Mihashi, 15 Eckhoff, 5 Karchouni, 13 Merlo; 33 Ajara Njoya, 11 Chawinga. A disposizione: 12 Piazza, 2 Sønstevold, 6 Santi, 7 Marinelli, 9 Polli, 14 Robustellini, 18 Pandini, 20 Simonetti, 29 Kristjánsdóttir. Coach: Rita Guarino.(4-3-3): 16 Peyraud Magnin; 3 Gama, 32 Sembrant, 23 Salvai, 71 Lenzini; 21 Caruso, 77 Gunnarsdottir, 15 Grosso; 11 ...

