Inter-Juventus Women (1-3), Serie A Femminile ‘Poule Scudetto’: tabellino (Di sabato 25 marzo 2023) Finisce 1-3 Inter-Juventus Women, prima giornata di Serie A Femminile ‘Poule Scudetto’. Nerazzurre che cadono in casa con due gol su tre irregolari. Inter-Juventus Women, Serie A Femminile: tabellino Marcatrici: 15’ Sembrant (J), 69’ Gunnarsdottir (J), 87’ Chawinga (I), 90’ Bonansea (J) Inter (3-5-2): 22 Durante; 17 Förd?s (Polli dal 66’), 3 Van der Gragt, 19 Alborghetti; 25 Thøgersen, 34 Mihashi, 15 Eckhoff (Santi dal 66’), 5 Karchouni (Simonetti dal 56’), 13 Merlo (Robustellini dall’83’); 33 Ajara Njoya (Marinelli dall’83’), 11 Chawinga. A disposizione: 12 Piazza, 2 Sønstevold, 6 Santi, 7 Marinelli, 9 Polli, 14 Robustellini, 18 Pandini, 20 ... Leggi su inter-news (Di sabato 25 marzo 2023) Finisce 1-3, prima giornata di. Nerazzurre che cadono in casa con due gol su tre irregolari.Marcatrici: 15’ Sembrant (J), 69’ Gunnarsdottir (J), 87’ Chawinga (I), 90’ Bonansea (J)(3-5-2): 22 Durante; 17 Förd?s (Polli dal 66’), 3 Van der Gragt, 19 Alborghetti; 25 Thøgersen, 34 Mihashi, 15 Eckhoff (Santi dal 66’), 5 Karchouni (Simonetti dal 56’), 13 Merlo (Robustellini dall’83’); 33 Ajara Njoya (Marinelli dall’83’), 11 Chawinga. A disposizione: 12 Piazza, 2 Sønstevold, 6 Santi, 7 Marinelli, 9 Polli, 14 Robustellini, 18 Pandini, 20 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #InterJuventus, ancora polemiche! Nel campionato femminile #Sembrant segna ma è fallo di mano. L'arbitro convalida… - eurofootcom : ?????? The Derby della Capitale never disappoints. Lazio with a huge 3 points over Roma! Now.... time for Barça-Madr… - ZZiliani : PENSIERINO DEL GIORNO #Rocchi che promuove #Chiffi e il #VAR per il gol con tre falli di mano convalidato alla Juve… - juv3ntin0vero : RT @Skysurfer72: La Juventus apre finanziamenti per costruire strutture e li estingue in anticipo… poi c’é l’#Inter che rifinanzia il finan… - AngoloNews2018 : Risultato finale Serie A femminile Inter-Juventus Women, seconda giornata Poule Scudetto -