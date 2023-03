Inter-Juventus femminile: Linda Sembrant in gol con il braccio | VIDEO (Di sabato 25 marzo 2023) Polemiche anche in campo femminile tra Inter e Juventus. Dopo l’episodio del fallo di mano di Rabiot in occasione del gol del definitivo 0-1 di Kostic, si è verificato un altro episodio discutibile. A Sesto San Giovanni è andata in scena la partita valida per la Poule Scudetto Women. L’episodio chiave si registra dopo 15 minuti: calcio d’angolo dalla sinistra di Caruso, poi Thogersen respinge e la palla carambola sulla traversa, la sfera viene poi controllata con il braccio da Linda Sembrant e finisce in rete. Il gol è irregolare ma l’arbitro convalida il gol, non aiutato dall’assenza del Var nel campionato femminile. Come al solito si sono scatenate le proteste nel post partita per l’episodio. 15’ ?? GOL Juventus! Tap-in di ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 25 marzo 2023) Polemiche anche in campotra. Dopo l’episodio del fallo di mano di Rabiot in occasione del gol del definitivo 0-1 di Kostic, si è verificato un altro episodio discutibile. A Sesto San Giovanni è andata in scena la partita valida per la Poule Scudetto Women. L’episodio chiave si registra dopo 15 minuti: calcio d’angolo dalla sinistra di Caruso, poi Thogersen respinge e la palla carambola sulla traversa, la sfera viene poi controllata con ildae finisce in rete. Il gol è irregolare ma l’arbitro convalida il gol, non aiutato dall’assenza del Var nel campionato. Come al solito si sono scatenate le proteste nel post partita per l’episodio. 15’ ?? GOL! Tap-in di ...

