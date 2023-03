Inter-Juve ci risiamo: gol di mano nella sfida scudetto al femminile. Scatta la polemica (Di sabato 25 marzo 2023) Tre punti fondamentali per la corsa scudetto della Juventus Women che vince anche contro l’Inter di Rita Guarino. Il risultato è... Leggi su calciomercato (Di sabato 25 marzo 2023) Tre punti fondamentali per la corsadellantus Women che vince anche contro l’di Rita Guarino. Il risultato è...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : #Inter vs #Juve ancora questione di mano: nella sfida #Women bianconere in gol col braccio - FIGCfemminile : ?????? ?????????? ?? ?????????????????? - ?????????? ???????????????? ?? ?? Inter ?? ?? ?? Juve ?? TimVision, @La7tv, - marifcinter : #Bergomi: 'Accusano Inzaghi di aver vinto solo Coppa Italia e Supercoppe. Ma contro chi le ha vinte? Ha battuto Juv… - foreverinter5 : RT @__SSam__7: Si inventeranno che anche per Inter-Juve femminile non c’erano immagini chiare per annullare il gol, tranquilli. https://t.… - bulgi81 : RT @Gionni_Inglisc: Se facessero Inter Juve di ciclismo pedalerebbero con le mani -