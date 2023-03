Inter, in tre verso il recupero: grosse speranze per la Fiorentina (Di sabato 25 marzo 2023) Mentre prosegue la pausa per le nazionali, Simone Inzaghi ad Appiano Gentile continua a preparare la sfida del primo aprile contro la Fiorentina. Secondo Tuttosport, sono tre i giocatori attualmente infortunati che hanno grosse possibilità di recupero. verso IL recupero – grosse speranze per Simone Inzaghi di riavere a disposizione tre giocatori in vista della partita tra Inter e Fiorentina di sabato 1 aprile. Si tratta di Federico Dimarco, Robin Gosens e Alessandro Bastoni. Ieri lavoro personalizzato per i tre, che però dovrebbero tornare in gruppo già la prossima settimana. Con grosse possibilità di una convocazione in vista della prossima partita. Per Milan Skriniar, invece, soltanto terapie. Fonte: Tuttosport – ... Leggi su inter-news (Di sabato 25 marzo 2023) Mentre prosegue la pausa per le nazionali, Simone Inzaghi ad Appiano Gentile continua a preparare la sfida del primo aprile contro la. Secondo Tuttosport, sono tre i giocatori attualmente infortunati che hannopossibilità diILper Simone Inzaghi di riavere a disposizione tre giocatori in vista della partita tradi sabato 1 aprile. Si tratta di Federico Dimarco, Robin Gosens e Alessandro Bastoni. Ieri lavoro personalizzato per i tre, che però dovrebbero tornare in gruppo già la prossima settimana. Conpossibilità di una convocazione in vista della prossima partita. Per Milan Skriniar, invece, soltanto terapie. Fonte: Tuttosport – ...

