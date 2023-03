Inter in lutto: morto a 26 anni dirigente giovanili in incidente stradale (Di sabato 25 marzo 2023) Il mondo dell’Inter è in lutto per la perdita del dirigente Alessandro Dallatorre , uomo dalla grandi capacità soprattutto nel mondo del calcio giovanile. Dallatorre ha perso la vita dopo un tragico incidente stradale nella notte fra venerdì 24 marzo e sabato 25 marzo. La famiglia del dirigente, laureato in Scienze Politiche, è stata sconvolta nella notte dalla notizia. Dallatorre era un dirigente accompagnatore che lavorava nel mondo nerazzurro esclusivamente nel mondo del settore giovanile. L’Inter ha voluto porgere le più sentite condoglianze alla famiglia del giovane con una nota ufficiale: “FC Internazionale Milano si unisce al cordoglio per la scomparsa di Alessandro Dallatorre e, nel ricordarlo sconvolti dal dolore, abbraccia i ... Leggi su sportface (Di sabato 25 marzo 2023) Il mondo dell’è inper la perdita delAlessandro Dallatorre , uomo dalla grandi capacità soprattutto nel mondo del calcio giovanile. Dallatorre ha perso la vita dopo un tragiconella notte fra venerdì 24 marzo e sabato 25 marzo. La famiglia del, laureato in Scienze Politiche, è stata sconvolta nella notte dalla notizia. Dallatorre era unaccompagnatore che lavorava nel mondo nerazzurro esclusivamente nel mondo del settore giovanile. L’ha voluto porgere le più sentite condoglianze alla famiglia del giovane con una nota ufficiale: “FCnazionale Milano si unisce al cordoglio per la scomparsa di Alessandro Dallatorre e, nel ricordarlo sconvolti dal dolore, abbraccia i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _intermagazine : Lutto in casa Inter: morto il dirigente accompagnatore Dallatorre - sportli26181512 : #Lutto nell’#Inter: muore a 26 anni Dallatorre, dirigente del settore giovanile: Ad annunciarlo è il club nerazzurr… - antoniorosato72 : Alessandro Dallatorre, muore a 26 anni in un incidente stradale il dirigente del settore giovanile dell'Inter. Nell… - infoitinterno : Lutto in casa Inter, muore un allenatore delle giovanili - infoitinterno : Lutto in casa Inter: morto Dallatorre, sospese tutte le attività della preagonistica -