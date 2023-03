Inter e Milan beffate? C'è una nuova pretendente per Retegui E lui ha già detto sì

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FabrizioRomano : Champions League semi finals ?? #UCL ?? Inter-Benfica x AC Milan-Napoli ?? Real Madrid-Chelsea x Manchester City-Bayern - B24PT : 11 abril: Benfica - Inter // Man City - Bayern 12 abril: Real Madrid - Chelsea // Milan - Napoli 18 abril: Chelsea… - marifcinter : #Bergomi: 'Accusano Inzaghi di aver vinto solo Coppa Italia e Supercoppe. Ma contro chi le ha vinte? Ha battuto Juv… - JMC1899 : RT @MilanNewsit: Serie A, l'Inter è la squadra più vecchia. Milan al 15° posto - Luxgraph : Supercoppa: La Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese vince la ventesima edizione -

Così Antonio Cassano, nel corso della Bobo Tv, sulle panchine die ...Il Paris Saint - Germain è preoccupato per le condizioni diSkriniar , Secondo quanto riporta l'Equipe, il club parigino sarebbe in apprensione per le ... L'spera quindi in un ritorno di ...Una macchina da gol per la prossima(se sarà con Simone Inzaghi in panchina, è tutto da vedere). Voci sempre più insistenti danno ... "Il nome del prossimo bomber del": clamoroso ritorno in ...

Alla scoperta di Camarda e Mosconi, baby bomber luccicanti di Milan e Inter La Gazzetta dello Sport

In seguito ha allenato varie squadre, sempre nelle categorie giovanili, tra cui i pulcini partecipanti ad un Inter Summer Camp. Amava questo sport ed allenava con grande passione. Tifava Milan ed ..."Se gioca con la mentalità e la voglia messe in campo contro il Napoli e il Milan può sperare di andare in semifinale". L'Inter è lontanissima dal primo posto in campionato, ha perso 9 partite in ...