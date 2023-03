Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : In 2 mesi vi aspettano partite così così: 3 volte Inter-Juve 2 volte Inter-Benfica Potenzialmente 2 volte Inter-Mi… - capuanogio : Differenze rispetto allo scorso campionato alla 27° giornata: #Napoli +14 #Lazio +9 #Roma +3 #Atalanta -2 #Inter -… - PietroMazzara : Il 2023 tremendo del #Milan in campionato: Salernitana ?? Roma ?? Lecce ?? Lazio ?? Sassuolo ?? Inter ?? Torino ?? Monza… - sportli26181512 : Inter e Atalanta tornano a trattare: si riapre la pista Demiral: Dopo i contatti degli ultimi giorni di mercato del… - AndreaN78_1908 : Già fatto fatelo anche voi #inter #milan #napoli #lazio #roma #fiorentina #torino #verona #cremonese #atalanta… -

30 Latina - Padova 0 - 3 CALCIO - SERIE A 18:30 Sassuolo - Spezia 1 - 0 20:45 Inter - Empoli 2 - 1 00 Fiorentina - Lecce 1 - 0 15:00 Torino - Napoli 0 - 4 18:00 Lazio - Roma 1 - 0 20:45 Atalanta - Inter La Fiorentina ha bisogno di tutti al 100% perchè ad aprile affronterà in Serie A, Spezia, Inter e Monza, mentre in Coppa Italia ci sarà la Cremonese in semifinale oltre alle sfide di Conference League. Demiral è molto seguito dall'Inter, ma l'Atalanta vuole giocare la carta Fabbian: una trattativa nerazzurra non facile Cominciano a vedersi le prime mosse di calciomercato, e per l'Inter è tempo di pensare a quello che sarà il futuro.

Gagliardini, voglia di nerazzurro (e di Dea) Calcio Atalanta

Dopo i contatti degli ultimi giorni di mercato della scorsa sessione invernale, è tutt’altro che archiviata la questione tra l’Inter e il difensore dell’Atalanta, Merih Demiral. Questo è quanto scrive ...Anche l’Inter pensa a rafforzare il reparto offensivo ... sono già stati avviati i contatti con l’Atalanta e con l’entourage del portiere classe 2000 ora in prestito alla Cremonese. Con l’Atalanta si ...