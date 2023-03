Inter | caccia a un difensore e un attaccante | Marotta tra Demiral | Retegui e Aubameyang

(Di sabato 25 marzo 2023) I nerazzurri pianificano il futuro, Skriniar andrà via e servirà unduro, piace, in avanti in caso di mancata conferma di Lukaku si guarda ae ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FraLauricella : RT @FraLauricella: Caccia al centravanti: il #milan su #morata, l’Inter su #aubameyang, #thuram e #firmino. #retegui titolare anche con #m… - it_inter : Caccia al sostituto di #Lukaku, Inter vigile sul futuro di #Aubameyang che va verso la risoluzione di contratto con il Chelsea GDS - Pall_Gonfiato : Calciomercato, è caccia al bomber: Milan e Juventus su Morata, l'Inter punta Aubameyang - calciomercatoit : ???? #Inter, #Marotta a caccia: #Aubameyang e #InigoMartinez nel mirino a parametro zero #calciomercato - FraLauricella : Caccia al centravanti: il #milan su #morata, l’Inter su #aubameyang, #thuram e #firmino. #retegui titolare anche c… -

I nerazzurri pianificano il futuro, Skriniar andrà via e servirà un difensore duro, piace Demiral, in avanti in caso di mancata conferma di Lukaku si guarda a Retegui, Aubameyang e ...Fin dai primi minuti l', adi punti importanti per la qualificazione in Champions League, ha provato a sfondare la retroguardia bianconera con le incursioni in velocità di Chawinga. E' ......l'ripenserebbe a un prestito - bis dal Chelsea. Ma se le cose ad Appiano dovessero proseguire secondo questo andazzo, la separazione da Big Rom diventerebbe inevitabile, con conseguente...

Il derby d'Italia va alla Juventus: 3-1 contro l'Inter. Lo scontro ... FIGC

Per Tacopina non è scorretto parlare di 'caccia alle streghe' perché è "un tipico caso in cui si dice: questa è la persona, troviamo il reato. In America non facciamo così. Si fa invece 'Qui è il ...La gara è stata molto sentita come al solito e piena di occasioni. Fin dai primi minuti l'Inter, a caccia di punti importanti per la qualificazione in Champions League, ha provato a sfondare la ...