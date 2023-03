Insonnia e irritabilità, ecco come rimediare ai disturbi dell'ora legale (Di sabato 25 marzo 2023) AGI - Via via che l'inverno cede il passo alla primavera le giornate si allungano e la mente corre alla bella stagione. E questo anche grazie al consueto spostamento in avanti delle lancette degli orologi, come faremo tra sabato e domenica, alle 2 di notte, quando entrerà in vigore l'ora legale, che serve proprio a sfruttare al massimo la luce solare risparmiando sul consumo energetico. Tuttavia, il repentino cambio di orario può avere delle conseguenze sul nostro benessere psico-fisico. Assosalute (Associazione nazionale di farmaci di automedicazione, che fa parte di Federchimica) ha raccolto sul suo portale alcuni suggerimenti per affrontare al meglio il cambio d'ora. I disturbi associati al cambio d'orario – Se è vero che il cambio dell'ora porta con sé giornate più lunghe con ... Leggi su agi (Di sabato 25 marzo 2023) AGI - Via via che l'inverno cede il passo alla primavera le giornate si allungano e la mente corre alla bella stagione. E questo anche grazie al consueto spostamento in avantie lancette degli orologi,faremo tra sabato e domenica, alle 2 di notte, quando entrerà in vigore l'ora, che serve proprio a sfruttare al massimo la luce solare risparmiando sul consumo energetico. Tuttavia, il repentino cambio di orario può averee conseguenze sul nostro benessere psico-fisico. Assosalute (Associazione nazionale di farmaci di automedicazione, che fa parte di Federchimica) ha raccolto sul suo portale alcuni suggerimenti per affrontare al meglio il cambio d'ora. Iassociati al cambio d'orario – Se è vero che il cambio'ora porta con sé giornate più lunghe con ...

