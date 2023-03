Inghilterra, Maguire: «Credo che abbiamo i giocatori giusti per vincere il prossimo Europeo» (Di sabato 25 marzo 2023) Harry Maguire, difensore del Manchester United e dell’Inghilterra, ha parlato dei prossimi Europei di calcio. Le dichiarazioni Harry Maguire, difensore del Manchester United e dell’Inghilterra, ha parlato ai microfoni di alcuni media inglesi. PAROLE – «Credo che abbiamo i giocatori giusti per vincerlo. Anzi, se non vinciamo il torneo sarà un fallimento. Ho giocato tre competizioni importanti e sono arrivato così vicino al successo. Ovviamente dobbiamo prima pensare a qualificarci da primi in un girone difficile, ma siamo andati in Italia e abbiamo già fatto risultato sì, per cui Credo che siamo sulla strada giusta. I grandi tornei si giocano sui dettagli. Ai Mondiali abbiamo fatto bene, ma siamo ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 marzo 2023) Harry, difensore del Manchester United e dell’, ha parlato dei prossimi Europei di calcio. Le dichiarazioni Harry, difensore del Manchester United e dell’, ha parlato ai microfoni di alcuni media inglesi. PAROLE – «cheper vincerlo. Anzi, se non vinciamo il torneo sarà un fallimento. Ho giocato tre competizioni importanti e sono arrivato così vicino al successo. Ovviamente dobbiamo prima pensare a qualificarci da primi in un girone difficile, ma siamo andati in Italia egià fatto risultato sì, per cuiche siamo sulla strada giusta. I grandi tornei si giocano sui dettagli. Ai Mondialifatto bene, ma siamo ...

