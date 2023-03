Infortunio Sirigu, si teme la rottura del tendine di Achille (Di sabato 25 marzo 2023) Salvatore Sirigu si è infortunato nel corso di un’amichevole, addirittura viene definito allenamento congiunto, tra Fiorentina e Seravezza Pozzi. Come scrive www.fiorentina.it: A pochi minuti dal termine del primo tempo della partitella, in maniera del tutto fortuita e nel tentativo di evitare un calcio d’angolo su un retropassaggio di Ranieri, l’estremo difensore viola si è accasciato a terra dopo aver messo male la caviglia. Immediato l’intervento dei soccorsi, che hanno caricato Sirigu sulla barella e lo hanno portato con l’ambulanza di servizio al centro sportivo ‘Davide Astori’ per gli accertamenti del caso. Purtroppo, secondo quanto raccolto da Fiorentina.it, i primi riscontri non sembrano positivi e hanno mostrato una sospetta rottura del tendine d’Achille, il che costringerebbe il portiere a ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 25 marzo 2023) Salvatoresi è infortunato nel corso di un’amichevole, addirittura viene definito allenamento congiunto, tra Fiorentina e Seravezza Pozzi. Come scrive www.fiorentina.it: A pochi minuti dal termine del primo tempo della partitella, in maniera del tutto fortuita e nel tentativo di evitare un calcio d’angolo su un retropassaggio di Ranieri, l’estremo difensore viola si è accasciato a terra dopo aver messo male la caviglia. Immediato l’intervento dei soccorsi, che hanno caricatosulla barella e lo hanno portato con l’ambulanza di servizio al centro sportivo ‘Davide Astori’ per gli accertamenti del caso. Purtroppo, secondo quanto raccolto da Fiorentina.it, i primi riscontri non sembrano positivi e hanno mostrato una sospettadeld’, il che costringerebbe il portiere a ...

