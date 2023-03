Infortunio shock per Sirigu: lesione del tendine d’Achille, i tempi di recupero! (Di sabato 25 marzo 2023) L’ex portiere del Napoli Salvatore Sirigu, passato a gennaio alla Fiorentina contestualmente all’operazione che ha portato a Napoli Pierluigi Gollini, ha subito un bruttissimo Infortunio in amichevole. Durante la sosta per le Nazionali il club Viola ha deciso di organizzare un’amichevole, per tenere in forma i calciatori non convocati dalle proprie rappresentative nazionali, ma la giornata si è trasformata completamente. Durante l’amichevole contro il Seravezza infatti Salvatore Sirigu si è accasciato al suolo ed è stato necessario l’utilizzo della barella prima e dell’ambulanza poi, per portarlo via dall’impianto di gioco, verso l’ospedale. Infortunio Sirigu: cosa è successo Il portiere della Fiorentina ha provato ad evitare un calcio d’angolo, quando si è accasciato a terra da solo, a causa ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 25 marzo 2023) L’ex portiere del Napoli Salvatore, passato a gennaio alla Fiorentina contestualmente all’operazione che ha portato a Napoli Pierluigi Gollini, ha subito un bruttissimoin amichevole. Durante la sosta per le Nazionali il club Viola ha deciso di organizzare un’amichevole, per tenere in forma i calciatori non convocati dalle proprie rappresentative nazionali, ma la giornata si è trasformata completamente. Durante l’amichevole contro il Seravezza infatti Salvatoresi è accasciato al suolo ed è stato necessario l’utilizzo della barella prima e dell’ambulanza poi, per portarlo via dall’impianto di gioco, verso l’ospedale.: cosa è successo Il portiere della Fiorentina ha provato ad evitare un calcio d’angolo, quando si è accasciato a terra da solo, a causa ...

