Infortunio shock per Sirigu: esce in barella e viene portato via dall’ambulanza! (Di sabato 25 marzo 2023) L’ex portiere del Napoli Salvatore Sirigu, passato a gennaio alla Fiorentina contestualmente all’operazione che ha portato a Napoli Pierluigi Gollini, ha subito un bruttissimo Infortunio in amichevole. Durante la sosta per le Nazionali il club Viola ha deciso di organizzare un’amichevole, per tenere in forma i calciatori non convocati dalle proprie rappresentative nazionali, ma la giornata si è trasformata completamente. Durante l’amichevole contro il Seravezza infatti Salvatore Sirigu si è accasciato al suolo ed è stato necessario l’utilizzo della barella prima e dell’ambulanza poi, per portarlo via dall’impianto di gioco, verso l’ospedale. Infortunio Sirigu: cosa è successo Il portiere della Fiorentina ha provato ad evitare un calcio d’angolo, quando si è ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 25 marzo 2023) L’ex portiere del Napoli Salvatore, passato a gennaio alla Fiorentina contestualmente all’operazione che haa Napoli Pierluigi Gollini, ha subito un bruttissimoin amichevole. Durante la sosta per le Nazionali il club Viola ha deciso di organizzare un’amichevole, per tenere in forma i calciatori non convocati dalle proprie rappresentative nazionali, ma la giornata si è trasformata completamente. Durante l’amichevole contro il Seravezza infatti Salvatoresi è accasciato al suolo ed è stato necessario l’utilizzo dellaprima e dell’ambulanza poi, per portarlo via dall’impianto di gioco, verso l’ospedale.: cosa è successo Il portiere della Fiorentina ha provato ad evitare un calcio d’angolo, quando si è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Spazio_Napoli : Infortunio shock per Sirigu: esce in barella e viene portato via dall’ambulanza! - Nick_8_Vita : @manuel_ish Lo shock è stato che non abbiano ripiegato sul classico evil sanada con l'infortunio di os, ma si son r… -