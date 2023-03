Infortunio Raspadori: c’è la data del rientro, le sue condizioni (Di sabato 25 marzo 2023) Giacomo Raspadori sarà l’uomo in più degli ultimi mesi della stagione del Napoli. L’attaccante ex Sassuolo è fermo per Infortunio da qualche settimana e non sta riuscendo a dare il suo contributo agli azzurri. Luciano Spalletti lo ha utilizzato in 22 occasioni tra tutte le competizioni e l’attaccante è stato decisivo soprattutto in Champions League. Il lungo stop non ha permesso a Spalletti di far ruotare la squadra come avrebbe voluto ma ora il ritorno in campo di Raspadori è imminente. Raspadori NapoliRaspadori in panchina con il Milan Raspadori è pronto a tornare a disposizione del Napoli. Negli ultimi giorni ha iniziato a lavorare, seppur a parte, sul campo. A Castel Volturno si è rivisto il sorriso di “Jack” che ha messo il Milan nel mirino per tornare in ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 25 marzo 2023) Giacomosarà l’uomo in più degli ultimi mesi della stagione del Napoli. L’attaccante ex Sassuolo è fermo perda qualche settimana e non sta riuscendo a dare il suo contributo agli azzurri. Luciano Spalletti lo ha utilizzato in 22 occasioni tra tutte le competizioni e l’attaccante è stato decisivo soprattutto in Champions League. Il lungo stop non ha permesso a Spalletti di far ruotare la squadra come avrebbe voluto ma ora il ritorno in campo diè imminente.Napoliin panchina con il Milanè pronto a tornare a disposizione del Napoli. Negli ultimi giorni ha iniziato a lavorare, seppur a parte, sul campo. A Castel Volturno si è rivisto il sorriso di “Jack” che ha messo il Milan nel mirino per tornare in ...

