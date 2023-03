Indennità una tantum 2023, fino a 350 euro per questi lavoratori: domande aperte fino al 30 aprile (Di sabato 25 marzo 2023) Arriva una una occasione per i lavoratori autonomi, calibrata in base al reddito del 2021. Ecco come accedere. L’Inps ha dato il via alla procedura per ottenere una nuova Indennità una tantum: a trarne conseguenze positive sono i lavoratori autonomi e i professionisti che non hanno la partita Iva. Nuova occasione per i lavoratori autonomi (AnsaFoto)- ilovetrading.itL’istituto nazionale di previdenziale sociale ha dettato i tempi sui termini per presentare le domane per accedere all’Indennità: il 30 aprile 2023. Entro questa data i lavoratori autonomi e professionisti devono essere in possesso dei requisiti richiesti e indicati dalla circolare dell’Inps pubblicata il 16 marzo 2023. Una misura che consentirà di venire ... Leggi su ilovetrading (Di sabato 25 marzo 2023) Arriva una una occasione per iautonomi, calibrata in base al reddito del 2021. Ecco come accedere. L’Inps ha dato il via alla procedura per ottenere una nuovauna: a trarne conseguenze positive sono iautonomi e i professionisti che non hanno la partita Iva. Nuova occasione per iautonomi (AnsaFoto)- ilovetrading.itL’istituto nazionale di previdenziale sociale ha dettato i tempi sui termini per presentare le domane per accedere all’: il 30. Entro questa data iautonomi e professionisti devono essere in possesso dei requisiti richiesti e indicati dalla circolare dell’Inps pubblicata il 16 marzo. Una misura che consentirà di venire ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... salvatoreblanc7 : RT @INPS_it: È attiva la procedura online per richiedere l'#indennità una tantum da 200 o 350 euro per #autonomi senza partita IVA. Domande… - INPS_it : È attiva la procedura online per richiedere l'#indennità una tantum da 200 o 350 euro per #autonomi senza partita I… - VanniniSilvio : @CristinaMolendi @ale_moretti Immagino che il Presidente della Repubblica Francese percepisca una indennità commisu… - BruneAngel_ : RT @NicolaGrasso68: Ritengo giusta l’azione portata avanti dal #Movimento5Stelle, che ieri ha presentato alla Camera delle mozioni per impe… - ANPALServizi : ???? #DalleRegioni @RegioneVeneto #ProgrammaGOL: indennità ai beneficiari della formazione upskilling. L’erogazion… -