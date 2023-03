Incoronazione Carlo, 'Harry e Meghan reclamano un posto d'onore' (Di sabato 25 marzo 2023) Il duca e la duchessa di Sussex vorrebbero far parte del "momento speciale della famiglia" in cui i membri della Royal family si riuniranno sul balcone di Buckingham Palace a Londra per l'... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 25 marzo 2023) Il duca e la duchessa di Sussex vorrebbero far parte del "momento speciale della famiglia" in cui i membri della Royal family si riuniranno sul balcone di Buckingham Palace a Londra per l'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AcerboLivio : New Post: A Londra per assistere all’incoronazione di re Carlo III - TuttoQuaNews : RT @tempoweb: #Harry e #Meghan alzano la posta, cosa pretendono da #Carlo per volare a #Londra #24marzo #iltempoquotidiano #incoronazione #… - ferry670 : Anche a londra tafferugli solo per l'incoronazione del nuovo re Carlo non lo vogliono - tempoweb : #Harry e #Meghan alzano la posta, cosa pretendono da #Carlo per volare a #Londra #24marzo #iltempoquotidiano… - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Le sei richieste di #HarryandMeghan per partecipare all'incoronazione di #Carlo III. -