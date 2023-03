Inchiesta Prisma, la risposta della Juve ai pm: «I documenti dell’accusa sono irrilevanti» (Di sabato 25 marzo 2023) La Juventus risponde alle accuse dei pubblici ministeri sull’Inchiesta Prisma. Ieri il Consiglio di Amministrazione ha approvato i conti al 31 dicembre 2022. Ma soprattutto ha fatto il punto sul fronte legale. Ed è andato all’attacco della procura di Torino. E dei documenti di accusa depositati tra 27 febbraio e 21 marzo. Definendoli come “ininfluenti”. I legali hanno concentrato l’attenzione su promemoria e memorandum degli anni 2018, 2019 e 2020. Che riguardano il calciomercato. E che secondo gli avvocati «non rappresentano “contratti” ai sensi del principio contabile Ifrs 15 e, di conseguenza, la società non ha ritenuto sussistenti i presupposti in forza dei quali modificare, se del caso, la rilevazione e/o la competenza dei ricavi e dei costi eventualmente correlabili alle operazioni ipotizzate ... Leggi su open.online (Di sabato 25 marzo 2023) Lantus risponde alle accuse dei pubblici ministeri sull’. Ieri il Consiglio di Amministrazione ha approvato i conti al 31 dicembre 2022. Ma soprattutto ha fatto il punto sul fronte legale. Ed è andato all’attaccoprocura di Torino. E deidi accusa depositati tra 27 febbraio e 21 marzo. Definendoli come “ininfluenti”. I legali hanno concentrato l’attenzione su promemoria e memorandum degli anni 2018, 2019 e 2020. Che riguardano il calciomercato. E che secondo gli avvocati «non rappresentano “contratti” ai sensi del principio contabile Ifrs 15 e, di conseguenza, la società non ha ritenuto sussistenti i presupposti in forza dei quali modificare, se del caso, la rilevazione e/o la competenza dei ricavi e dei costi eventualmente correlabili alle operazioni ipotizzate ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... realvarriale : Poi si offendono se #Gravina dice che @sscnapoli è un modello da seguire per il calcio italiano, non indicando… - mirkonicolino : Il 27 febbraio e il 21 marzo 2023, la Procura della Repubblica di Torino ha depositato nuovi atti dell''inchiesta P… - ZZiliani : A pochi giorni dall'udienza preliminare del processo penale per l'Inchiesta Prisma, alcune cose di cui nessuno parl… - JuventusUn : Caso #Juventus, #Chinè perde colpi: Gli avvocati bianconeri ribaltano la situazione! I DETTAGLI ?… - KunGrax : RT @CalcioFinanza: La UEFA apre una indagine sulla Juventus legata all’inchiesta Prisma: verranno verificate eventuali violazioni del FPF h… -