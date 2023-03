Incentivi al fotovoltaico, la truffa italo-tedesca degli impianti in Basilicata: “38 milioni di danno erariale” (Di sabato 25 marzo 2023) La “testa” del gruppo stava in Germania, la sede ufficiale prima a Padova e poi a Bolzano, gli impianti fotovoltaici erano stati realizzati da 40 società in Basilicata, occupando una superficie di 290.000 metri quadrati, equivalenti a una quarantina di campi da calcio. È questa la struttura di un meccanismo che ha causato un danno erariale da 38 milioni e mezzo di euro al Gestore dei Servizi Energetici. Lo ha stabilito una sentenza della Corte dei Conti di Venezia, sezione giurisdizionale, che ha confermato l’esistenza di un raggiro svelato dai finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Finanza di Bolzano e Venezia. La sentenza riguarda la società a responsabilità limitata QCII Basilicata, duplicata per quaranta volte con numeri progressivi. Si trattava di una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 marzo 2023) La “testa” del gruppo stava in Germania, la sede ufficiale prima a Padova e poi a Bolzano, glifotovoltaici erano stati realizzati da 40 società in, occupando una superficie di 290.000 metri quadrati, equivalenti a una quarantina di campi da calcio. È questa la struttura di un meccanismo che ha causato unda 38e mezzo di euro al Gestore dei Servizi Energetici. Lo ha stabilito una sentenza della Corte dei Conti di Venezia, sezione giurisdizionale, che ha confermato l’esistenza di un raggiro svelato dai finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Finanza di Bolzano e Venezia. La sentenza riguarda la società a responsabilità limitata QCII, duplicata per quaranta volte con numeri progressivi. Si trattava di una ...

