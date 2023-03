Incendio nella notte in un edificio a Chieti, evacuate 15 famiglie (Di sabato 25 marzo 2023) Chieti - Un Incendio si è sviluppato poco prima di mezzanotte a Chieti in un appartamento al quinto piano di uno stabile in via Picena e ha tenuto impegnate cinque squadre dei Vigili del Fuoco fino alle 4. Quindici le famiglie evacuate che potrebbero comunque rientrare in giornata all'esito di un sopralluogo. A dare l'allarme ai Vigili del Fuoco è stato il proprietario dell'abitazione in cui è scoppiato l'Incendio, che potrebbe aver avuto un innesco di natura elettrica; le fiamme si sono propagate a libri e suppellettili, con conseguenti danni strutturali alla stanza. L'abitazione è inagibile, così come nell'immediatezza sono stati dichiarati inagibili, a causa dei fumi e delle infiltrazioni di acqua usata per lo spegnimento, il quarto e il sesto piano del palazzo. Un ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di sabato 25 marzo 2023)- Unsi è sviluppato poco prima di mezzain un appartamento al quinto piano di uno stabile in via Picena e ha tenuto impegnate cinque squadre dei Vigili del Fuoco fino alle 4. Quindici leche potrebbero comunque rientrare in giornata all'esito di un sopralluogo. A dare l'allarme ai Vigili del Fuoco è stato il proprietario dell'abitazione in cui è scoppiato l', che potrebbe aver avuto un innesco di natura elettrica; le fiamme si sono propagate a libri e suppellettili, con conseguenti danni strutturali alla stanza. L'abitazione è inagibile, così come nell'immediatezza sono stati dichiarati inagibili, a causa dei fumi e delle infiltrazioni di acqua usata per lo spegnimento, il quarto e il sesto piano del palazzo. Un ...

