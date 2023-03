Incendio al porto di Reggio Calabria, distrutta nave dell’Università Mediterranea (Di sabato 25 marzo 2023) Oggi un Incendio di vaste dimensioni ha causato disagi nel porto di Reggio Calabria e nella città a causa di una enorme nuvola di fumo portata nelle strade dal vento. distrutta nel rogo la nave dell’Università Mediterranea. Incendio porto di Reggio Calabria oggi A Reggio Calabria un enorme Incendio sta devastando il porto. Ci sono ... TAG24. Leggi su tag24 (Di sabato 25 marzo 2023) Oggi undi vaste dimensioni ha causato disagi neldie nella città a causa di una enorme nuvola di fumo portata nelle strade dal vento.nel rogo ladioggi Aun enormesta devastando il. Ci sono ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaCnews24 : Incendio al porto di Reggio Calabria, in fiamme la barca realizzata dagli studenti dell’Università Mediterranea… - citynowit : Distrutta barca di un laboratorio di ricerca legata all'Università Mediterranea. Verifiche in corso per stabilire l… - ilregginoit : Reggio, grosso incendio al porto: in azione due squadre dei vigili del fuoco - RadioKiboy93 : TG KIBOY93: #ReggioCalabria, grande nube nera avvolge il porto: vigili in azione (fonte CityNow) - citynowit : Secondo quanto emerso, le fiamme sarebbero partite da un cantiere nautico presente all'interno del porto -

Reggio Calabria, grosso incendio colpisce il porto: vigili del fuoco sul posto Un Sabato che racconta diversi avvenimenti in giro per l'Italia. Reggio Calabria ad esempio presenta un grosso incendio che ha L'articolo Reggio Calabria, grosso incendio colpisce il porto: vigili del fuoco sul posto proviene da True ... Incendio al porto di Reggio: fiamme domate, nessun ferito Fortunatamente nessun ferito o gravi conseguenze dall'incendio che nella tarda mattinata di oggi si è sviluppato in un cantiere nautico all'interno del porto di Reggio Calabria . Il pronto intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso di spegnere le fiamme. Reggio Calabria, grosso incendio in un cantiere nautico del porto I Vigili del Fuoco sono intervenuti nei pressi di un cantiere nautico nelle vicinanze della banchina di Ponente del Porto di Reggio Calabria per un incendio. Sul posto sono al lavoro due squadre di intervento insieme ad altrettante di supporto. Ancora da accertare le cause del rogo. Un Sabato che racconta diversi avvenimenti in giro per l'Italia. Reggio Calabria ad esempio presenta un grossoche ha L'articolo Reggio Calabria, grossocolpisce il: vigili del fuoco sul posto proviene da True ...Fortunatamente nessun ferito o gravi conseguenze dall'che nella tarda mattinata di oggi si è sviluppato in un cantiere nautico all'interno deldi Reggio Calabria . Il pronto intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso di spegnere le fiamme.I Vigili del Fuoco sono intervenuti nei pressi di un cantiere nautico nelle vicinanze della banchina di Ponente deldi Reggio Calabria per un. Sul posto sono al lavoro due squadre di intervento insieme ad altrettante di supporto. Ancora da accertare le cause del rogo. Reggio Calabria, incendio al porto: tre barche a fuoco, enorme nube di fumo sulla città StrettoWeb Incendio in area portuale a Reggio, distrutta barca (ANSA) - REGGIO CALABRIA, 25 MAR - Un incendio si è sviluppato all'interno di una rimessa di barche che si trova nell'area portuale di Reggio Calabria. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ... Incendio al porto di Reggio: fiamme domate, nessun ferito Fortunatamente nessun ferito o gravi conseguenze dall’incendio che nella tarda mattinata di oggi si è sviluppato in un cantiere nautico all’interno del porto di Reggio Calabria. Il pronto intervento ... (ANSA) - REGGIO CALABRIA, 25 MAR - Un incendio si è sviluppato all'interno di una rimessa di barche che si trova nell'area portuale di Reggio Calabria. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ...Fortunatamente nessun ferito o gravi conseguenze dall’incendio che nella tarda mattinata di oggi si è sviluppato in un cantiere nautico all’interno del porto di Reggio Calabria. Il pronto intervento ...