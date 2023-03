(Di sabato 25 marzo 2023) La Butterfly di Torre Annunziata ha vinto nella categoria pesi piuma, battendo in finale a Nuova Delhi. Dalla palestra di Torre Annunziata ai ring olimpici: dopo il titolo europeo e il bronzo di Tokyo,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Boxe, Irma Testa inarrestabile ai mondiali: la butterfly oplontina vince ancora e vola in finale -

La Butterfly di Torre Annunziata ha vinto nella categoria pesi piuma, battendo in finale a Nuova Delhi. Dalla palestra di Torre Annunziata ai ring olimpici: dopo il titolo europeo e il bronzo di Tokyo,...Boxe,Testaai mondiali: la butterfly oplontina vince ancora e vola in finale Battuta la francese Amina Zidani Presenti all'iniziativa di rilevanza internazionale gli studenti ...Testa è di nuovo sul podio. L'butterfly oplontina sempre più in alto ai Mondiali 2023 di boxe femminile. La Campionessa d'Europa ha dominato il ring e battuto la francese Amina ...

Inarrestabile Irma Testa, è oro ai mondiali di pugilato - Sport ... QUOTIDIANO NAZIONALE

(OA Sport) Irma Testa è di nuovo sul podio. L'inarrestabile butterfly oplontina sempre più in alto ai Mondiali 2023 di boxe femminile. La Campionessa d’Europa ha dominato il ring e battuto la francese ...Irma Testa è di nuovo sul podio. L'inarrestabile butterfly oplontina sempre più in alto ai Mondiali 2023 di boxe femminile. La Campionessa d’Europa ha dominato il ring e battuto la francese Amina Zida ...