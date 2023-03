In Tunisia la crisi idrica precede quella economica (Di sabato 25 marzo 2023) In Europa e soprattutto in Italia la Tunisia è tornata al centro del dibattito politico. La crisi economica che sta colpendo il paese potrebbe trasformarsi per noi in una nuova crisi migratoria. Il premier Giorgia Meloni ha posto per prima il tema della Tunisia. Ha spiegato al termine del Consiglio Europeo del 24 marzo che “forse non tutti sono consapevoli dei rischi che si stanno correndo rispetto alla vicenda tunisina. C’è la necessità di sostenere la stabilità di una nazione che ha forti problemi finanziari e se non dovessimo affrontare quei problemi rischia di scatenare un’ondata migratoria senza precedenti”. Per i tunisini il futuro non sembra roseo. La Tunisia potrebbe non ottenere un prestito dal Fondo monetario internazionale (Fmi) necessario a salvarsi. Prima ... Leggi su formiche (Di sabato 25 marzo 2023) In Europa e soprattutto in Italia laè tornata al centro del dibattito politico. Lache sta colpendo il paese potrebbe trasformarsi per noi in una nuovamigratoria. Il premier Giorgia Meloni ha posto per prima il tema della. Ha spiegato al termine del Consiglio Europeo del 24 marzo che “forse non tutti sono consapevoli dei rischi che si stanno correndo rispetto alla vicenda tunisina. C’è la necessità di sostenere la stabilità di una nazione che ha forti problemi finanziari e se non dovessimo affrontare quei problemi rischia di scatenare un’ondata migratoria senzanti”. Per i tunisini il futuro non sembra roseo. Lapotrebbe non ottenere un prestito dal Fondo monetario internazionale (Fmi) necessario a salvarsi. Prima ...

